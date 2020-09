Genoa, il Napoli si avvicina: il report dell’allenamento del Grifone

Il Napoli si avvicina, e il Genoa di Maran lavora sodo per non farsi trovare impreparato per la sfida del San Paolo. Il report dell’allenamento comunicato dalla società rossoblu direttamente sul proprio sito ufficiale:

Dopo le tre sedute distribuite nella prima parte di settimana, con carichi particolarmente voluminosi nella doppia di ieri, il Grifone ha iniziato a stringere il cerchio sulla partita con il Napoli. Squarci di sereno a livello meteo, nella sessione mattutina, dopo gli acquazzoni al risveglio. Voglia di dare continuità, sotto l’aspetto della prestazione, dopo il successo con il Crotone. L’allenatore Maran, con il vice Maraner e i collaboratori tecnici, ha apposto il sigillo delle prove tattiche ai lavori, impreziositi da una partitella e incorniciati dai soliti rituali pre e post. Alle esercitazioni non hanno presenziato gli elementi che seguono iter differenziato (Cassata, Parigini, Sturaro), sottoposti a terapie fisiche e mediche. Venerdì è programmata un’altra sessione.