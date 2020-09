Sindaco Castel di Sangro: “Stiamo lavorando al prossimo ritiro! Vi svelo cosa cambierà”

Angelo Caruso, Sindaco di Castel Di Sangro, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, sul prossimo ritiro degli azzurri:

“Ci siamo rimessi al lavoro per il prossimo ritiro del Napoli. In realtà non ci siamo mai fermati. Il ritiro sarà più lungo. Speriamo di dare massima capienza allo stadio. Stiamo costruendo un percorso per allargare tutto il corollario. Vogliamo costruire un allestimento per almeno 15mila persone. Periodo del ritiro? La prima questione da sciogliere è quando il Napoli andrà a Dimaro, impegno al quale non può sottrarsi. Auspichiamo che il Napoli arrivi ad agosto qui a Castel di Sangro il Napoli”.

Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli