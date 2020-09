Scandalo Suarez, dalle intercettazioni emerge una promessa del legale della Juventus all’Università: i dettagli

Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera riguardo il caso di Luis Suarez ed il suo esame per ottenere la cittadinanza italiana, pare che all’interno della vicenda c’entri anche il legale della Juventus. Maria Turco, avvocatessa dello studio Luigi Chiappero, storico ufficio legale dei bianconeri, avrebbe avuto almeno tre telefonate con il direttore dell’ateneo di Perugia, nel quale prometteva all’Università altri calciatori extracomunitari, nel caso in futuro fosse necessario. Proprio sulla base di quest’accordo, la Guardia di Finanza ha deciso di concentrare le proprie indagini, dato che in questo caso si tratterebbe di corruzione. Inoltre, stando alla ricostruzione del quotidiano milanese, emerge un altro dato: l’esame è stato anticipato di cinque giorni. Inizialmente fissato per il 22 settembre, l’avvocatessa Turco chiede all’ateneo di anticipare il test al 17 settembre. L’uruguaiano sapeva già le risposte a tutte le domande della prova, poiché era stato preparato dai docenti Lorenzo Rocca e Stefania Spina, i quali hanno avuto il compito di far imparare a memoria tutti i quesiti all’attaccante del Barcellona. I magistrati di Perugia segnaleranno l’accaduto alla FIGC, che deciderà se aprire un fascicolo per ‘illecito sportivo’ e verificare la vicenda in modo approfondito. Il compito della Federazione sarà di accertarsi che la Juventus non sia a conoscenza degli accordi stipulati tra il suo legale ed il direttore dell’ateneo, nemmeno solo verbalmente e che, quindi, sia totalmente esterna ai fatti.