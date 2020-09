Ieri sera è andata in onda la nuova puntata di MondoNapoli Live, dove sono stati affrontati svariati temi, quali la prestazione convincente del Napoli nella prima uscita stagionale col Parma e il calciomercato che in queste ore sta diventando sempre più caldo.

Kalidou Koulibaly rappresenta il nodo da sciogliere più importante del mercato azzurro. Il difensore ex Genk è molto seguito da Manchester City e PSG ma ancora non è stato trovato nessun accordo, ne con la società ne col giocatore. Una sua permanenza potrebbe favorire la cessione di Nikola Maksimovic, seguito da Milan e Fiorentina. Clicca per i dettagli

Inoltre nella diretta di ieri abbiamo iniziato la nostra rubrica sul fantacalcio, consigliando i portieri da prendere all’asta, clicca qui per i nomi!