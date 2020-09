Secondo quanto riferito dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Sokratis sarebbe la prima scelta del Napoli in caso Kalidou Koulibaly dovesse partire. Il greco ha già un’intesa con l’Arsenal per liberarsi a parametro zero e gli azzurri sarebbero già pronti ad approfittarne. Il Napoli ha già concordato un contratto triennale da 4 milioni a stagione.