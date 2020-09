Dopo aver visto arenarsi la trattativa con la Roma, Arek Milik non intende restare a Napoli per tutta la stagione trovando poco spazio. Il polacco è molto contesto in Premier League, sulle sue tracce ci sono Fulham, Newcastle e Tottenham. Il presidente De Laurentiis fissa il prezzo per l’attaccante: 25 milioni di euro. Lo riferisce l’edizione odierna di Tuttosport.