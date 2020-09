E’ iniziata in modo diversa, la stagione di Hirving Lozano. Il messicano ora, non solo è più integrato nel gruppo azzurro, ma ha ritrovato anche più spazio in campo e per la cessione non c’è mai stato nulla di serio.

A testimonianza di questo cambiamento, l’edizione odierna de Il Mattino, ha rivelato un retroscena sull’incontro a Castel di Sangro, tra De Laurentiis e Raiola, agente dell’attaccante. Durante la discussione, il patron azzurro, insieme al ds Giuntoli, hanno parlato della volontà di Gattuso di lavorare sul giocatore, dunque negando la possibilità a Raiola di cercare una nuova destinazione, che si trattasse anche di prestito, nonostante le problematiche, riguardanti l’ambientamento nel gruppo e nei sistemi tattici di Gattuso.