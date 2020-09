Il Genoa continua la preparazione, in vista del match della seconda giornata di campionato, contro il Napoli, al San Paolo. Maran recupera anche Domenico Criscito, per la partita.

Questo il report, emerso sul sito ufficiale del club:

“Una giornata piena al ‘Signorini’. Dalla mattina alla sera i giocatori, rigenerati dal riposo di martedì, hanno smarcato due sedute di allenamento precedute da colazione e pranzo collettivi, una riunione in sala video e altri impegni. Un lavoro lungo e, in certe fasi, assai pesante, avviato con i preparatori tra gli attrezzi della palestra e proseguito poi con schemi e addestramenti particolareggiati, prima della partita pomeridiana che ha catalizzato parte delle attenzioni. Criscito, come da previsioni, è rientrato in gruppo e si candida al rientro. Nell’ufficio del tecnico Maran, sempre tra i primi ad arrivare, sono proseguiti colloqui per approfondire le conoscenze. Oggi è toccato a un altro. Giovedì il programma prosegue con una seduta”.