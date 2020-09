Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso avrebbe già in mente un’idea su come schierare il Napoli contro il Genoa domenica pomeriggio. In porta Alex Meret dovrebbe prendere il posto di David Ospina, Mario Rui dovrebbe tornare titolare a discapito di Hysaj e Lobotka al centro al posto di Demme. In avanti, probabile riconferma di Mertens, con Osimhen pronto a subentrare.