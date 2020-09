Umberto Chiariello, giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo Show in merito alla vittoria di domenica scorsa contro il Parma:

“Le due varianti di modulo possono significare una cosa fondamentale: col 4-3-3 resterebbe in panchina uno tra Osimhen, Mertens, Politano e Lozano mentre col 4-2-3-1 puoi farli giocare tutti. Koulibaly? Se restasse e continua le sue prestazioni come quella di domenica, il Napoli lotterebbe davvero per lo scudetto”.