Il giornalista di Calciomercato.it, Mirko Calemme, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del blitz dei dirigenti del Tottenham in Italia:

“Dietro il blitz del Tottenham per Milik, c’è anche la volontà di capire i margini della trattativa per Skriniar. Il polacco è molto ricercato dagli inglesi perchè in quel ruolo hanno solo Kane. Hanno cercato Belotti, ma non c’è possibilità di chiusura con il Torino, quindi vedremo quanto potranno offrire gli Spurs“.