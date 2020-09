Corriere – Arek Milik verso il Tottenham, ma per il polacco c’è un ostacolo: i dettagli

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il Tottenham attualmente è la squadra più vicina ad Arek Milik. Il polacco è pronto a trasferirsi in Premier, ma per lui ci sarebbe un ostacolo: Harry Kane. Il numero 99 azzurro di sicuro troverebbe meno spazio di quanto ne avrebbe trovato alla Roma, ma stando a quanto riferito dal quotidiano romano, per lui non sarebbe un problema accomodarsi in panchina e lasciare il posto al centravanti inglese. L’attuale richiesta del Napoli è di 25 milioni di euro, nella giornata di oggi è prevista una conference call.