Novità sul possibile trasferimento di Gennaro Tutino alla Salernitana. Vincenzo Pisacane, agente del giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Queste le parole:

“Con la Salernitana dovrebbe essere tutto ok, restano da sistemare soltanto alcuni dettagli che stanno rallentando l’affare. Penso che in Serie B possa segnare almeno 20 gol, ma dovrà interpretare il ruolo di punta come Osimhen, non come Dzeko”.