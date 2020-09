TMW – Palmiero, futuro a tinte azzurre ma non quest’anno: operazione chiusa con il Chievo, i dettagli

Luca Palmiero, centrocampista del Napoli, è molto ben visto da Gennaro Gattuso. Ottime le parole del tecnico alla società ed infatti, quest’ultima, ha deciso di rinnovare il contratto al giovane azzurro per le future cinque stagioni. Quindi, il futuro di Palmiero sarà ancora colorato dell’azzurro Napoli ma non quest’anno.

Per far continuare a crescere il giocatore e prevedendo le difficoltà di trovare molto spazio in questo campionato, il Napoli ha deciso di mandarlo in prestito con diritto di riscatto al Chievo Verona. Queste sono indiscrezioni raccolte da TMW.