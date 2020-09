SSC Napoli, gli azzurri preparano il match contro il Genoa: il report dell’allenamento

Il Napoli dopo l’ottimo inizio con il Parma, ha tutte le intenzioni di continuare su questa strada con il Genoa. La società ha comunicato il report dell’allenamento attraverso il proprio sito ufficiale:

Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa al San Paolo per la seconda giornata di Serie A in programma domenica alle ore 15.

La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con riscaldamento a secco. Successivamente esercitazioni di passing drill. Di seguito lavoro tattico con posizionamenti in campo. Fase finale dedicata a una seduta aerobica alternata a partitina a campo ridotto.