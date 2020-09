Secondo quanto riportato dall’ultima edizione di Sky Tg 24, le condizioni di salute di Aurelio De Laurentiis migliorano di giorno in giorno. Il presidente azzurro continua a lavorare da casa e nei prossimi 2/3 giorni si sottoporrà al test del tampone, in caso di esito negativo ne farà un ultimo prima di tornare a lavoro a pieno ritmo. Come comunicato dall’emittente satellitare comunque, il patron partenopeo non ha mai avuto condizioni gravissime e, per questo motivo, non ha mai avuto il bisogno di recarsi in ospedale. Inoltre, negli ultimi due giorni, non ha più ne’ la tosse, ne’ gli altri sintomi riconducibili al Coronavirus.