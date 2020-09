Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha riportato le ultime sulla questione Milik:

“Situazione piuttosto complicata per il Napoli. Oggi possiamo dire che il Napoli con Milik, aveva preso 25 mln per un giocatore in scadenza, mentre adesso è tutto bloccato e rischia di avere un tesoretto in tribuna per poi perderlo a 0. Ora si cercherà un’altra soluzione entro il cinque di ottobre per evitare una fregatura”.