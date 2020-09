Repubblica ha svelato alcune delle frasi intercettate nell’operazione della Guardia di Finanza riguardante l’esame di italiano di Luis Suarez.

“Non dovrebbe, deve, passerà, perché con 10 milioni a stagione di stipendio non glieli puoi far saltare perché non ha il B1”, “ma te pare che lo bocciamo!” e “ma non coniuga i verbi, parla all’infinito” sono alcune delle frasi che hanno messo in discussione la regolarità dell’esame dell’uruguaiano.