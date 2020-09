CdS – La rosa del Napoli è ancora molto lunga: Giuntoli ascolta offerte ma a una condizione

La rosa del Napoli è ancora molto folta, vista la presenza di molti “esuberi” che con Gattuso non troveranno spazio ma che ancora devono lasciare il club.

Come racconta il Corriere dello Sport, il ds del Napoli Giuntoli ascolta offerte da chiunque ma a una condizione: non cede in prestito secco, anche se sono le uniche proposte arrivate finora per i cosiddetti “esuberi”.

Da Younes e Ounas a Luperto e Ciciretti, passando per Llorente, Machach e Ghoulam, sono molti i giocatori sul piede di partenza e nei prossimi giorni qualcosa dovrà muoversi.