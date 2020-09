Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato il proprio parere a Radio Punto Nuovo su Victor Osimhen:

“Osimhen è assurdo. Con Giuntoli ho provato a cercare un giocatore del passato che potesse somigliargli, non ce ne sono. Incredibile come arrivi sempre primo sulla palla, e fisicament riesce a sovrastare tutti. Magari tecnicamente non è eccellente, ma grazie a lui il Napoli può svoltare”.