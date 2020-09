Gianluca di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha fatto il punto della situazione sul valzer degli attaccanti dopo l’acquisto della Juve, la quale ha virato su Alvaro Morata:

“La Juventus ha chiuso nel giro di poche ore Alvaro Morata, il quale rappresentava la terza scelta. L’idea è nata a partire da domenica, dopo che l’affare Milik-Roma non si sbloccava e dunque senza il via libera per l’acquisto di Dzeko. Ora Milik deve guardarsi in torno per trovare una nuova squadra”