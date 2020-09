Il Genoa sta per chiudere l’ennesimo colpo di mercato. Infatti, i rosso-blù hanno trovato l’accordo con la Juve per Luca Pellegrini, terzino ex Cagliari. Il laterale sinistro, che venne accostato al Napoli nella trattativa per Milik, si trasferisce in Liguria ritrovando il suo ex allenatore al Cagliari Rolando Maran.