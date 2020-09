Termina 2-0 il ‘Monday Night’ tra Milan e Bologna, con i rossoneri che vincono e convincono per tutto il match. Protagonista assoluto è senza dubbio Zlatan Ibrahimovic, autore di una doppietta che trascina il Milan alla vittoria. Brutta invece la prestazione del Bologna di Mihajlovic che non riesce mai ad impensierire Donnarumma se non in una occasione nel secondo tempo. Da ricordare il debutto di Tonali a San Siro, per la prima volta in rossonero .