L’ex arbitro Russo: “Fallo di Bonucci non chiamato? Ora gli arbitri continuino sulla stessa linea”

Durante la trasmissione “Radio Goal” in onda su Kiss Kiss Napoli è intervenuto Carmine Russo, ex arbitro, che ha parlato della prima giornata di Serie A e del fallo di mano di Bonucci non chiamato durante Juve-Samp. Ecco le sue parole:

“Nei giorni scorsi Rizzoli lo ha sottolineato: i falli di mano in area di rigore cambieranno rispetto alla scorsa stagione. Dopo il fallo di Bonucci non chiamato durante Juventus-Sampdoria di ieri sera, gli arbitri dovranno adeguarsi a questa stessa linea. I falli di mano in aria verranno chiamati solo se nell’immediatezza porterebbero a un gol”.