Il Genoa torna subito al lavoro, per la sfida contro il Napoli, al San Paolo.

Lunedì di lavoro intenso per la squadra dopo la vittoria con il Crotone. Il tecnico Maran ha convocato i giocatori per una sessione preceduta da colazione, massaggi e controllo delle condizioni.

Prima fase in palestra, poi la preparazione ha seguito binari differenti. Attività di recupero per una parte del gruppo. Allenamento sostenuto per gli altri, integrati da un buon numero di ragazzi della Primavera, seguiti dal tecnico Chiappino e sparring-partner per una partita undici contro undici.

Ha salutato i compagni Jaroszyński destinato al trasferimento. Il team avrà martedì una giornata libera. Mercoledì lo staff ha fissato invece una doppia seduta. Per la partita con il Napoli tornerà a disposizione Masiello che ha scontato la squalifica. Anche Cassata ha smarcato la giornata di stop forzato. Per lui iter individuale.

Fonte Genoa FC