FIGC, Gravina svela: “Speriamo di avere i tifosi allo stadio per Italia-Olanda”

(ANSA) – ROMA, 21 SET – “Tornare a Bergamo è un atto doveroso per calcio, è un segno di speranza per tutti i tifosi. Relazionarsi e ritrovare la normalità è fondamentale: per Italia-Olanda auspichiamo una presenza significativa di pubblico, potrebbe essere la svolta per i tornei internazionali con il ritorno del pubblico negli stadi”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, intervenendo a Sky, a proposito dello spostamento da Milano a Bergamo della sede della partita della nazionale in programma il 14 ottobre. (ANSA).