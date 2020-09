Durante la trasmissione “Radio Goal” di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Paolo Del Genio per parlare del Napoli. Ecco le sue parole:

“Gattuso ha ragione quando dice che gli azzurri non dovevano staccare la spina durante il recupero. Il cambio di passo prima del gol? Non so se sia stato decisivo l’entrata di Osimhen o il passaggio al 4-2-3-1. Il portiere è un ruolo particolare, per me ci deve essere un titolare e un dodicesimo, ma se a Ospina e Meret sta bene l’alternanza va bene così“.