Walter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ah rilasciato alcune dichiarazioni, nel corso di Radio Goal, sul dualismo tra David Ospina e Alex Meret:

“Ho molta stima per il portiere colombiano, ma Meret è un patrimonio, non solo del Napoli, ma anche del panorama calcistico italiano e, per questo motivo, mi piacerebbe vedere lui in campo”.