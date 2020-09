Non ci sono sviluppi importanti nè decisivi per l’approdo di Milik alla Roma. Come riporta l’edizione de Il Corriere della Sera, le parole di Giuntoli prima del match con il Parma sono state indicative: la trattativa c’è, ma l’accordo manca e non è questione di ore. Quindi si potrebbe andare avanti ancora per un pò, visto che la trattativa è ferma.

La Roma vuole cautelarsi e studia possibili alternative al polacco: su tutti spiccano Moise Kean dell’Everton e Olivier Giroud(quest’ultimo già in orbita Serie A). Anche la pista che porta a Jovic non è da escludere.