Cm.it – La Juve ha scelto Morata, Milik alla ricerca di una nuova squadra

Può ritenersi definitivamente chiusa la trattativa che avrebbe portato Dzeko alla Juventus. Infatti, secondo il giornalista di calciomercato.it Mirko Calemme la Juventus ha deciso di puntare su Alvaro Morata, mentre Milik dovrà trovarsi una nuova squadra entro due settimane:

“Roma e Napoli hanno tentato di riaprire in extremis l’affare Dzeko-Milik, ma la Juventus ha scelto Morata: il bosniaco (per ora) resta in giallorosso, e il polacco ha due settimane per trovarsi un’altra squadra“.

Ecco il tweet di Calemme: