Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha parlato della possibile cessione di Kalidou Koulibaly, autore di un ottima prestazione quest’oggi contro il Parma. Ecco cosa ha detto:

“Se il Napoli dovesse cedere Koulibaly ci proverà in maniera concreta per Boga, avendo a disposizione un bel bottino da spendere. Ma per il momento la trattativa per la cessione del senegalese è bloccata, quindi De Zerbi può stare tranquillo“.