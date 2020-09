Cosimo Sibilia, vicepresidente della FIGC e attuale presidente della LND, ha espresso le sue perplessità in merito al rientro negli stadi – se pur in misura ristretta – dei tifosi. Qui le sue parole:

“Le modalità con le quali sto affrontando la questione della presenza del pubblico all’interno degli impianti sportivi, mi creano qualche perplessità. Ancora una volta mi ritrovo ad evidenziare come non ci sia considerazione per tutte le leghe – anche minori – di questo sport, in particolare il calcio dilettantistico, che ha sofferto molto l’emergenza sanitaria. Trovo assurdo che non si trovi un modo per far entrare negli stadi i tifosi di tutte le regioni; in alcune di queste vi è già un’ordinanza che ne permette l’accesso e di questo dobbiamo dire grazie all’intervento dei nostri organismi territoriali. Serve una disposizione unica per tutto il territorio italiano. Le società della LND hanno già dato dimostrazione di responsabilità e grandi capacità organizzative, e non bisogna dimenticare che – in moltissimi casi – si tratta di pubblico composto da piccole centinaia di persone. Bisogna quindi considerare che anche in queste piccole realtà fatte di piccoli numeri, i club dilettantistici trovano un modo per sopperire ai propri impegni economici. Senza il pubblico getteremo al vento tutto ciò che abbiamo fatto in questi mesi e non garantiremo la ripresa delle nostre attività.”