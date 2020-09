Kalidou Koulibaly sembra sempre più convinto di restare in azzurro. I pretendenti per la mano del senegalese non soddisfano il Patron Aurelio De Laurentiis, che chiede un’ingente cifra per far lasciar partire il suo pupillo nella retroguardia azzurra. Le offerte – per ora – non soddisfano la richiesta, e sembra sempre più vicina la permanenza del 26. Come ben sappiamo la cifra richiesta da ADL è di circa 80 milioni di euro, e per ora neanche Manchester City e PSG sono riusciti a pareggiare questa cifra.

Per il momento Kalidou scenderà in campo oggi a Parma, nella speranza di conoscere presto il suo futuro.