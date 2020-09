Ecco le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani.

In primo piano il Corriere dello Sport che apre nel taglio alto con l’apertura degli stadi a 1,000 persone in tutte le regioni italiane dall’8 ottobre, nonostante il dissenso della Lega di Serie A. Nel taglio medio in evidenza il valzer delle punte che coinvolge Napoli,Roma e Juventus. Tiene ancora banco in casa Napoli il caso Milik, che in attesa si liberi Dzeko in ottica Juve, guarda incuriosito alla realtà Roma. Tra le altre notizie in evidenza: l’esordio con goal di Castrovilli con la 10 in viola; la chiusura della trattativa che porterà Vidal in nero azzurro.

La Gazzetta dello Sport apre con l’indiscrezione di mercato riguardante l‘Inter, infatti atteso oggi a Milano per le visite mediche Arturo Vidal per poi mettere la firma su un biennale. Nel taglio basso, spicca la notizia dell’apertura degli stadi in Italia a mille spettatori.

Chiudiamo con la prima pagina di TuttoSport. Che apre con la Juventus, oggi Pirlo farà il suo esordio sulla panchina bianco nera da allenatore. Nel taglio alto il Torino, nonostante il buon calcio espresso dal Maestro Giampaolo, che all’esordio quest’anno ha perso la prima partita stagionale facendo emergere diverse incognite dei granata. Nell’articolo di fondo, il punto sulla situazione Dzeko-Juventus e il braccio di ferro fra Napoli e Roma per Milik.