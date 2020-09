Al Tardini di Parma comincia la stagione del Napoli 2020/21. Gli azzurri dopo la preparazione estiva in quel di Castel di Sangro, ora si apprestano ad affrontare una nuova stagione fatta di sogni, speranze e desideri. Tra punti interrogativi e qualche certezza Gattuso inizierà questa stagione nella speranza di qualche rinforzo per sostituire i partenti. Infatti non sono ancora arrivati i sostituti di Callejon e Allan, nonostante Giuntoli sia al lavoro ormai da settimane. Tante novità anche per gli Emiliani, che da pochissimo si sono affidati all’ex tecnico del Lecce, Fabio Liverani, che domani farà il suo personale esordio nulla panchina bianconera.

I precedenti in Serie A al Tardini recitano: 9 vittorie per i padroni di casa – l’ultima lo scorso 22 luglio – 3 pareggi – l’ultimo il 10 maggio del 2015, la partita terminò 2-2 – 6 vittorie per gli azzurri – l’ultima nel febbraio 2019 per 4-0.

Dove vedere la partita

La partita sarà disponibile su DAZN 1 sul canale 209 di Sky, oppure sull’app di Dazn disponibile su Android e iOS con un abbonamento da 9,99 euro.

Le probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Pezzella; Brugman, Grassi, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh. Ballottaggi – Karamoh (60%) Gervinho (40%).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Hysaj; Zielinski, Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne. Ballottaggi – Mertens (60%) Osimhen (40%); Lozano (60%) Politano (40%).