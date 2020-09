Seguiamo con trepidazione l’inizio di Parma-Napoli in programma per la prima giornata di Serie A alle 12:30. Tra le tante indiscrezioni relative al match, c’è ne una che riguarda Lozano. Infatti stando a quanto riportato da ‘Tuttosport‘ pare che il messicano si sia giocato bene le sue carte durante la settimana in allenamento; e Gattuso pare aver preso una scelta piuttosto netta su di lui.

Infatti Ringhio pare intenzionato a schierarlo dal primo minuto; nel suo 4-3-3. Tra i tanti dubbi di formazione che continuano ad attorniare il tecnico azzurro c’è il ballottaggio fra Mertens e Osimhen, con il belga di poco avanti nel segno della tradizione.