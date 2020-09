Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky Sport ed ex centrocampista, ha commentato la vittoria del Napoli di Gattuso, in quel di Parma; con un messaggio anche per il tecnico. Qui le sue parole:

“Nel primo tempo ho visto un Napoli che non usciva fuori dalle righe, scolastico e che provava a giocare in modo ordinato. Il Napoli nel primo tempo non ha sbagliato molto quasi nulla, ma non era cinico sotto porta. A questo mi sento di dire al caro Gattuso che ha creato un gran bel sistema di gioco e con i giocatori che lo seguono, hai bisogno di giocatori che rompono l’equilibrio e sopratutto che decidino le partite. Dovrà sperare che lo sarà Victor Osimhen, e oggi – già dalla prima – già in lui ho visto qualcosa di indicativo.”