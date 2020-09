Per il Napoli, che ha l’obiettivo di tornare in Champions, le avversarie sono diverse e molteplici, tra le quali anche la Lazio di Simone Inzaghi, vera e propria rivelazione della scorsa stagione.

Il club di Lotito sta operando sul mercato in maniera molto oculata; infatti, il club biancoceleste sta operando bene, molto bene sul mercato, andando a cercare dei profili d’esperienza che possano aiutare la squadra nel suo ritorno in Champions.

Proprio per questo motivo, la Lazio ha preso Reina, un profilo d’esperienza, ma potrebbe prendere anche un altro ex Napoli: infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, i biancocelesti sarebbero in contatto con l’agente Quillon per prendere Callejon.

Al momento, lo spagnolo chiede un biennale a 3 milioni, mentre la Lazio gli offre un triennale a 2,2 milioni; al momento, sull’ingaggio si continua a trattare, ma le impressioni sulla riuscita dell’affare sono positive.