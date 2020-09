Gennaro Gattuso, ha rilasciato le sue dichiarazioni a Sky Sport, al termine del match tra Parma e Napoli:

“L’avevamo preparata con il 4-3-3 e 4-2-3-1, sappiamo di avere caratteristiche idonee , per questo tipo di moduli. Osimhen ci può garantire freschezza e imprevedibilità in attacco. I complimenti vanno a tutta la squadra… un consiglio ad Osimhen? Ho rotto le scatole a Giuntoli per acquistare questo calciatore, sa da dove viene, sono sicuro rimarrà con i piedi per terra. Koulibaly? Grande professionista, non è in discussione la sua professionalità, egoisticamente dico che se rimane sono contento… Contatto con i calciatori ? Mi piacciono le cose antiche, cene con i calciatori e contatto, parlare pane al pane, vino al vino, se qualcosa non va, preferisco fare la faccia brutta…”.