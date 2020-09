Fra pochissimo Parma e Napoli scenderanno in campo per darsi battaglia nella splendida cornice del Tardini. Tante le ipotesi di formazione circolate nelle ultime ore, e anche il Corriere dello Sport ha ipotizzato le formazioni delle due compagini.

Partiamo dai crociati. Gli emiliani hanno parecchi dubbi, infatti non è stato sufficiente il tempo passato sulla panchina bianconera per Liverani per stabilire alcune gerarchie fisse. Infatti la formazione sembra ancora un incognita, c’è ne è una in ogni reparto. Ecco la formazione ipotizzata dal Corriere:

4-3-1-2: Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Pezzella; Grassi, Brugman, Hernani; Kucka; Inglese, Karamoh.

Quanto agli azzurri, sembra ben delineata la formazioni, sarà un 4-3-3 ma c’è ancora qualche dubbio. Come al solito resta vivo il ballottaggio in porta fra Ospina e Meret, al momento in vantaggio sembra esserci il colombiano. In difesa linea a 4 con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Hysaj favorito all’infortunato Mario Rui; gli altri dubbi riguardano le punte. Infatti sembra ancora in bilico la scelta del centravanti per Gattuso, e per citare Shakespeare: “Osimhen o Mertens questo è il dilemma”. Qui la formazione ipotizzata dal Corriere:

4-3-3: Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne.