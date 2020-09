Repubblica – Gattuso ha l’erede di Callejon in casa

Gattuso ha scelto l’erede di Jose Maria Callejon. Secondo quanto riportato da La Repubblica Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, avrebbe trovato l’erede dello spagnolo in Lozano. Infatti il mister ex Milan vuole dare fiducia al messicano per riscattare l’annata deludente con Ancelotti: “Gattuso sta pensando pure ad un’altra novità. L’eredità di Callejòn potrebbe essere raccolta da Hirving Lozano. Il messicano ha scalato posizioni, le sue risposte hanno convinto Gattuso, Lozano è in ballottaggio con Politano sulla fascia destra, con buone possibilità di spuntarla. Velocità e buona propensione offensiva, la miscela potrebbe innescarsi con un anno di ritardo”.