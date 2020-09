Pirlo: “Centravanti? Non abbiamo fretta. Posso già escludervi un nome”

Andrea Pirlo, neo allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa del match di domani contro la Sampdoria e si è anche soffermato sul mercato.

Infatti, il tecnico ha parlato della prima punta che la Juventus ancora non ha, in quanto l’operazione che porta Milik alla Roma e di conseguenza Dzeko alla Juventus è in stand by.

Ecco le sue parole: “Stiamo aspettando il centravanti, il mercato è lungo e siamo sereni. Speriamo arrivi il numero 9. Non sarà Suarez perché i tempi tecnici per il passaporto sono lunghi”.