Il Napoli si deve liberare di molti esuberi. Secondo il Mattino Ounas e Malcuit sarebbero disposti a lasciare Napoli, il primo a titolo definitivo mentre il secondo in prestito però con la stessa direzione: la Francia. Invece un giocatore che dovrebbe rimanere a Napoli è Hysaj che si avvicina al rinnovo. Mentre sempre per la difesa un altro esubero nella rosa di Gattuso è certamente Luperto che piace in Italia al Genoa.