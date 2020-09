Di Marzio – Torino, fatta per Vianni dal Napoli

Gianluca di Marzio, esperto di calciomercato e giornalista di Sky Sport, ha pubblicato sul suo sito gianlucadimarzio.com una notizia molto importante per i colori azzurri. Infatti Vianni, attaccante 2001, di proprietà del Napoli è stato acquistato dal Torino. Samuele lascia Napoli dopo solamente 1 anno in azzurro. Di seguito le parole riportate dal sito dell’esperto di calciomercato: “Il Torino guarda in avanti e chiude un altro colpo di prospettiva. I granata hanno infatti portato a termine la trattativa per Samuel Vianni, attaccante classe 2001, di proprietà del Napoli. Tre gol e due assist nell’ultima stagione, Vianni arriva a Torino a titolo definitivo”.