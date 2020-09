Calendario Primavera 2, Il Napoli nel girone B

Il Napoli primavera deve ripartire. È un obbligo per una società che punta ad essere tra le grandi in Europa risollevare un settore giovanile mai sfruttato. Gli azzurrini ripartiranno da Lecce dopo la retrocessione, da definirsi una Caporetto, il 3 ottobre. Gli azzurri puntano alla promozione diretta ma c’è anche lo spiraglio play off a cui parteciperanno le squadre dal secondo al settimo posto. Ecco il calendario on le date completo:

3 ottobre 2020: Lecce-Napoli (gara di ritorno 16 gennaio 2021)

17 ottobre 2020: Napoli-Pescara (gara di ritorno 23 gennaio 2021)

24 ottobre 2020: Reggina-Napoli (gara di ritorno 30 gennaio 2021)

31 ottobre 2020: Pisa-Napoli (gara di ritorno 6 febbraio 2021)

7 novembre 2020: Frosinone-Napoli (gara di ritorno 13 febbraio 2021)

21 novembre 2020: Napoli-Cosenza (gara di ritorno 20 febbraio 2021)

28 novembre 2020: Napoli-Crotone (gara di ritorno 27 febbraio 2021)

5 dicembre 2020: Virtus Entella-Napoli (gara di ritorno 6 marzo 2021)

12 dicembre 2020: Napoli-Benevento (gara di ritorno 13 marzo 2021)

19 dicembre 2020: Salernitana-Napoli (gara di ritorno 20 marzo 2021)

9 gennaio 2021: Napoli-Spezia (gara di ritorno 3 aprile 2021)