Qualche ora fa, Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, aveva dato il via alla riapertura di tutti gli edifici sportivi all’aperto, anche se solo in maniera parziale con un limite di pubblico di 1000 unità.

Adesso, come riporta Gianluca di Marzio, al Tardini per Parma-Napoli e a Reggio Emilia per Sassuolo-Cagliari possono essere ospitati 1000 tifosi. Un’apertura importante, che andrà ad evolversi col tempo.