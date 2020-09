Il Parma cambia proprietà. Ufficiale il passaggio all’imprenditore americano Kyle Krause, a due giorni dall’esordio contro il Napoli.

Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni alla presentazione:

“La Serie A era il top anni fa, noi americani vogliamo riportarla a quel livello, da qui si spiega la nostra presenza.

La mia è un’azienda familiare, i miei figli e nipoti saranno ancora qui, il mio lavoro è progettato sul lungo termine. Obbiettivo per il prossimo campionato? La salvezza. La retrocessione non è contemplata.

Top player in futuro? Spero di arrivarci, non spetta a me però parlarne al momento. Voglio far crescere questa società, potenziarne il settore giovanile, ci vorrà del tempo”.