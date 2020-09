Come già anticipato negli scorsi giorni dal tecnico giallorosso, nonostante l’ormai prossima cessione alla Juventus Edin Dzeko verrà schierato in campo finchè di proprietà della Roma.

Con i giochi (oramai) conclusi, la quasi certezza che il bosniaco andrà a rinforzare l’attacco bianconero e l’ormai imminente approdo in maglia romanista del polacco Arek Milik, l’allenatore della Roma decide di rinunciare al suo numero nove e lo ha convocato per la sfida di domani in casa dell’Hellas Verona:

Portieri: Pau Lopez, Boer, Mirante

Difensori: Karsdorp, Santon, Mancini, Kumbulla, Spinazzola, Ibanez

Centrocampisti: Calafiori, Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara

Attaccanti: Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Perez, Antonucci, Kluivert