Nonostante i tentativi di 4-2-3-1 messi in atto nelle ultime uscite ufficiose il tecnico azzurro sembra orientato verso il più collaudato 4-3-3.

La sperimentazione con il centrocampo a due ed i tre attaccanti alle spalle di Osimhen come prima punta sono serviti a Gattuso per comprendere innanzitutto l’effettiva resistenza di una mediana più ‘scarna’, ma soprattutto per impiegare ‘in mezzo al campo’ il più tecnico e rapido Mertens, capace di servire al meglio e in profondità il velocissimo Osimhen e le due ali: Insigne e Politano.

Ciononostante, come riportato da Sportmediaset, gli azzurri dovrebbero presentarti sul prato del Tardini con il ‘vecchio’ 4-3-3, lasciando per il momento Mertens in panca ed alzando Insigne e Politano nel tridente con Osimhen: