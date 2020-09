Questione di giorni, forse ore, prima che Arek Milik diventi ufficialmente un nuovo calciatore della Roma.

Il polacco, in mattinata, è stato in clinica in Svizzera per una doppia visita ad entrambi i menischi. Come riporta l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, il polacco avrebbe ricevuto l’ok e sarebbe di ritorno in Italia, già con destinazione Roma.